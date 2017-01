Civitavecchia (RM). LE SERVE DI JEAN GENET CON ANNA BONAIUTO, MANUELA MANDRACCHIA E VANESSA GRAVINA

AL TEATRO COMUNALE TRAIANO DI CIVITAVECCHIA (RM)

Vanessa Gravina è Madame nella celebre ‘favola’ noir di Genet. Dopo il grande successo ottenuto a Palermo e a Catania, l’attrice sarà al Teatro Traiano di Civitavecchia sabato 7 e domenica 8 gennaio ne Le Serve di Jean Genet, con Anna Bonaiuto e Manuela Mandracchia. Tre interpreti d’eccezione, per una commedia tragica e violenta che, come scrive Sartre, è “uno straordinario esempio di continuo ribaltamento fra essere e apparire”. Alla regia, Giovanni Anfuso.

“In un teatro come quello italiano, dominato da ditte per lo più declinate al maschile, lavorare in uno spettacolo tutto femminile è stata un’opportunità straordinaria” – dichiara Vanessa – “Un progetto coraggioso anche dal punto di vista produttivo, che vede affiancate tre importanti realtà, come il Biondo di Palermo, Teatro e Società e Stabile di Catania.” Ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto, la storia ruota attorno all’assenza/presenza di Madame, e all’amore/odio delle due domestiche, Claire e Solange, per la loro padrona. Mentre lei è assente, rubano i suoi vestiti e i suoi gioielli per giocare a “serva e padrona”, in un rito ossessivo che dovrebbe avere, come atto finale, proprio l’uccisione di Madame. “Seducente, ricca, leggera: Madame rappresenta tutto ciò che le due sorelle non sono. Ma anche lei recita un ruolo.” – continua l’attrice – “Sembrerebbe quasi sciocca, del tutto inconsapevole di quel che accade in casa sua, eppure coglie implacabile tanti fondamentali dettagli rivelatori.”

In queste settimane, Vanessa Gravina è impegnata anche in un set televisivo. Insieme a Remo Girone, è fra i nuovi protagonisti della fiction Furore (Ares/Mediaset).

Date successive: 10-11 gen | Teatro Lauro Rossi – Macerata; 17-19 gen | Teatro Masini – Faenza (RA); 20 gen | Teatrodante Carlo Monni – Campi Bisenzio (FI); 24 gen | Teatro Toselli – Cuneo.