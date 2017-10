Cava de’ Tirreni (Salerno). Encomio agli agenti della polizia locale

Il Sindaco Vincenzo Servalli, questa mattina, martedì 3 ottobre, ha espresso vivo apprezzamento, attraverso un atto di encomio per l’operato degli agenti della Polizia Locale, Capitano Francesco Ferrara e gli Assistenti Raffaele Masullo e Vincenzo Milite.

L’Encomio è stato conferito agli agenti, alla presenza del Dirigente 6° Settore Ingegnere, Antonino Attanasio e del Ten. Colonnello Giuseppe Ferrara – “Per le brillanti operazioni condotte, dimostrando spirito di iniziativa, capacità professionale ed attaccamento al servizio, al fine di tutelare la sicurezza delle persone”.

Gli Assistenti Raffaele Masullo e Vincenzo Milite, unitamente al Capitano Francesco Ferrara, si sono distinti in due operazioni di Polizia Giudiziaria.

Il giorno 23 giugno, hanno tratto in arresto un cittadino senegalese di 21 anni, che stava cercando di vendere la propria merce con estrema insistenza, importunando, inveendo e oltraggiando alcuni passanti sul corso Umberto I, tra cui una giovane donna. Fermato per controllo, il senegalese ha reagito violentemente ed a seguito di una breve ed intensa colluttazione è stato tratto in arresto.

Il giorno 6 giugno, a seguito di un controllo in via Oreste Di Benedetto per l’accensione di arbusti, hanno rinvenuto presso una proprietà privata, una coltivazione di 19 piante di marijuana, ed hanno provveduto a far intervenire la Polizia di Stato che ha proceduto al sequestro e successivamente il PM ha disposto gli arresti domiciliari per il 57 enne cittadino cavese

“Un meritato riconoscimento – afferma il Sindaco Servalli – per l’abnegazione al proprio lavoro e la professionalità dimostrata dagli agenti, ma un riconoscimento anche alla nostra Polizia Locale, che quest’anno ha festeggiato 190 anni dalla istituzione e, nonostante qualche detrattore, resta un punto di riferimento fondamentale per i cittadini cavesi ed un presidio per la sicurezza della città”