Cava de’ Tirreni (SA). Stadio Comunale: interventi sul manto erboso

Con l’affidamento dell’incarico alla ditta Punto Verde, che si è aggiudicato i lavori per un importo di 5002,00 euro, da lunedì prossimo partiranno gli interventi di concimazione, semina e rizollatura del manto erboso dello stadio comunale Simonetta Lamberti.

Nello specifico saranno effettuati, con idonee attrezzature, interventi di fresatura. Arieggia tura, pulizia, risemina con apporto di terreno vegetale e concimazione.

“Approfittiamo della lunga pausa di gioco sul nostro terreno – afferma l’Assessore allo Sport, Enrico Polichetti – dovuta al ritiro del Due Torri e alle trasferte, che vedranno, dopo la gara di domenica con il Sicula Leonzio, la successiva partita interna giocarsi il 2 aprile, per rimettere a posto il manto erboso. Intanto, però, domenica prossima, invito tutti i cavesi a sostenere i nostri colori, la nostra squadra, quella del cuore, nel big match con il Leonzio per spiccare il volo in testa al campionato. Riempiamo lo stadio come ai vecchi tempi, non conta la categoria conta la nostra fede blu foncè e il sostegno ai giocatori, all’allenatore ed alla società per ritornare nei professionisti”.