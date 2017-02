Cava de’ Tirreni (SA). Presentata la Festa del Cioccolato

Questa mattina, lunedì 13 febbraio 2017, è stata presentata al Comune, la Festa del Cioccolato, prevista in corso Mazzini, davanti allo spazio ZTL della Scuola Don Bosco, nei giorni di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 febbraio 2017, dalle ore 10.00 alle 22.00. Il taglio del nastro è previsto alle ore 12.00 di venerdì 17 febbraio.

Sono intervenuti alla conferenza stampa il Sindaco Vincenzo Servalli, l’Assessore alle Attività Produttive, Adolfo Salsano, il Vicesindaco Nunzio Senatore, il Consigliere Comunale Luca Narbone, il Funzionario del Comune di Cava de’Tirreni, Avv. Angelo Trapanese, il Responsabile Organizzativo di Buongiorno Italia, Domenico Napoli, Rino Catricalà in rappresentanza di Choco Amore e Fabio Mosca che curerà l’animazione della tre giorni.

“Noi come amministrazione- dichiara il Sindaco Vincenzo Servalli- abbiamo intenzione di programmare solo eventi di qualità e la festa del cioccolato si inserisce in questa direzione. Questa iniziativa è una sorta di numero zero che avrà seguito nel momento in cui ci accorgiamo che ottiene un bel risultato”.

Dopo il grande successo di critica e pubblico delle tappe tenute nelle più belle città d’Italia, i maestri cioccolatieri dell’Associazione Nazionale Choco Amore, con il patrocinio del comune di Cava de’Tirreni e la collaborazione di Buongiorno Italia, approdano per la prima volta nella città metelliana, con un numero di circa trenta espositori, tra cui uno stand per i produttori cavesi che avranno la possibilità di far conoscere le proprie eccellenze.

“E’ un’opportunità di sviluppo dei nostri produttori afferma- l’Assessore alle Attività Produttive Adolfo Salsano. Deve essere per loro un momento di confronto e di crescita con i produttori che arriveranno dalle altre regioni d’Italia. Ci sarà uno stand grande destinato, gratuitamente, all’esposizione di prodotti artigianali dei cioccolatieri cavesi che vorranno aderire”.

L’interesse della Choco Amore, è quello di portare in piazza la cultura del cioccolato vero e valorizzare l’arte artigiana della lavorazione di questo nobile prodotto.