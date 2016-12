Cava de’ Tirreni (SA). PALAEVENTI: NUOVI ATTI DELLA GIUNTA

La Giunta comunale, stamani, ha approvato gli atti tecnici propedeutici all’accordo di programma per il recupero del cosiddetto palazzetto dello sport e la trasformazione in pala eventi.

Dopo l’avvio delle procedure per la variante al Piano Regolatore Generale (PRG) e l’acquisizione di tutti i pareri favorevoli alla compatibilità del progetto alla variante P.R.G, la Giunta ha proceduto all’approvazione degli atti per l’indizione e la convocazione della conferenza di servizio preordinata alla raggiungimento dell’accordo di programma.

“Oramai siamo alla fase conclusiva – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – dell’iter per la realizzazione del Palaeventi. Grazie al lavoro dell’Assessore all’urbanistica, Giovanna Minieri e degli uffici tecnici, in tempi brevi arriveremo alla variante al PRG e quindi al progetto esecutivo ed all’indizione del bando per l’affidamento dell’opera. Continuiamo con decisione nel realizzare il programma elettorale ed a mantenere fede all’impegno preso con la Città”.