Cava de’ Tirreni (SA). Nuova viabilità: iniziati i lavori

Cantierato, stamattina, 13 febbraio, il primo e più articolato intervento di viabilità che riqualificherà l’importante snodo della porta nord della Città, all’intersezione tra Cimitero e corso Giovanni Palatucci. L’intervento prevede il ridisegno dell’intera area con una nuova configurazione viaria che permetterà un più agevole e sicuro percorso veicolare, sia verso l’asse mediano di Corso Palatucci e viale Marconi, sia verso via Ugo Foscolo, per l’accesso alla nuova area cimiteriale e industriale e anche alle frazioni e località di nord ovest. Inoltre, saranno realizzate nuove aree pedonali, illuminazione e un percorso gradonato di accesso all’antico cimitero monumentale.

“Si tratta di un vero è proprio restyling – afferma l’Assessore alla manutenzione, Nunzio Senatore – che renderà più percorribile e in piena sicurezza lo snodo del cimitero, favorendo in questo modo anche il flusso viario che alleggerirà il traffico su viale Mazzini. Entro la prossima estate riqualificheremo due porte di accesso importanti come quelle di via Foscolo e di via Arti e Mestieri che miglioreranno la viabilità e la sicurezza”

I lavori sono finanziati con i fondi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, del 2013, per un importo complessivo di 954.150,84 di cui 300 mila finanziati dalla Ragione Campania e 654.150,84 dal Bilancio comunale.

Gli altri due interventi riguardano la realizzazione di una nuova rotatoria su viale Marconi all’intersezione di via Talamo e una nuova riconfigurazione della rotatoria di San Pio, in via Arte e Mestieri.