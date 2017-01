Cava de’ Tirreni (SA). Le nuove tecnologie musicali presentate al forum

Il Forum dei Giovani comunica che, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Play Music, è stata organizzata una giornata di studio dedicata ai principali software della Steinberg L’evento si terrà il prossimo sabato 21 gennaio, a partire dalle ore 15.00, presso il salone del Forum dei Giovani di Cava de’ Tirreni.

L’iniziativa di alto valore didattico-formativo è rivolta agli studenti di musica e tecnologia e Linguaggi Musicali ma aperta anche a tutti i giovani e coloro che sono interessati alle più innovative tecnologie legate alla programmazione audio, con particolare attenzione ai nuovi software “DORICO e CUBASE PRO 9”.

I relatori delle tematiche didattico-tecnologiche saranno Franco Fraccastoro (Steinberg Product Specialist & Education Development) e il prof. Alfredo Capozzi, esperto di tecnologie audio e musicali. Inoltre, parteciperanno alla giornata formativa con propri e specifici lavori di programmazione musicale anche gli allievi del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio di Salerno, guidati dal maestro Silvia Lanzalone, coordinatrice del Dipartimento.

“Il Forum dei Giovani – afferma il presidente del sodalizio, Benito Ventre – si vuole caratterizzare anche per la promozione di opportunità formative per i giovani con proposte di alto livello come quella organizzata con la Steinberg. Ci inorgoglisce il fatto che siamo stati scelti tra tanti candidati ad organizzare insieme alla Play Music questo evento eccezionale che sono certo richiamerà tanti studenti, appassionati e musicisti anche da fuori città”.

Nel corso della giornata ci sarà anche un Seminario a cura del Corso di Musica Elettronica del Conservatorio di Salerno dal titolo “Creatività e interazione musicale con i tablet”.

“Le tecnologie musicali sono materia ormai ampiamente trattata nei nuovi licei musicali – afferma il presidente dell’Associazione Play Music Vincenzo Siani – e il seminario che si terrà a Cava è il primo evento che vedrà la partecipazione di Steinberg, colosso nel mondo dei software audio e attendiamo una grande partecipazione sia da parte dei professionisti del settore, sia da parte dei ragazzi che studiano presso i licei. Ringrazio il Forum dei Giovani di Cava de’Tirreni, senza il cui apporto questo evento non avrebbe mai potuto vedere la luce, il Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci di Salerno e il blog specializzato Age of Audio”.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione tramite il sito: www.associazioneplaymusic.it.

Ai partecipanti, sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione, da finalizzare ai fini dei crediti scolastici.