Cava de’ Tirreni (SA). Lavori di manutenzione dello Stadio

Incontro stamattina, convocato dal Sindaco Vincenzo Servalli, per fare il punto sulla situazione dello stadio Simonetta Lamberti.

Fin dallo scorso mese di novembre, con Det. Dirig. n. 657, del 11.11. 2016, sono stati attivati gli atti per gli interventi di manutenzione. Le procedure amministrative hanno individuato nella ditta Iuliano Impianti l’affidatario dei lavori che saranno espletati nei prossimi giorni, per risolvere definitivamente le problematiche relative alle difficoltà di produzione di acqua calda dovuto al funzionamento di uno solo dei tre bollitori, non sufficiente a garantire la fornitura costante d’acqua per l’utilizzo delle docce degli spogliatoi.

Gli interventi di manutenzione del manto erboso, invece, come programmati, sono stati affidati nel mese di luglio 2016, con Det. Dirig. n. 530, del 12.07.2016 e consistevano nella semina e rizollatura. Per le sopraggiunte difficoltà dovute all’istallazione di un nuovo contatore per l’impianto di irrigazione non è stato possibile utilizzare appieno l’impianto automatico di innaffiatura e si è proceduto con l’utilizzo delle pompe messe a disposizione dalla Protezione civile. Le recenti gelate e piogge, infine, non hanno consentito interventi mirati per il ripristino del manto erboso e, pertanto, saranno effettuati appena le condizioni metereologiche lo consentiranno.

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha investito, fin dallo scorso giugno, circa 50 mila euro in lavori di manutenzione e messa in sicurezza dello stadio atti a consentire la possibilità di disputare campionati di categoria superiore.

Il Sindaco Servalli ha affidato all’Assessore Enrico Polichetti il compito di sovrintendere a tutte le operazioni dirette a restituire la migliore condizione allo stadio comunale.