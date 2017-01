Cava de’ Tirreni (SA). Iscrizione servizio refezione scolastica a.s. 2017/2018

ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A. SC. 2017-2018



Con nota MIUR 14.12.2016, prot. N. 4132 è stato comunicato il periodo di iscrizione per l’a.sc. 2017/2018 alle scuole di ogni ordine e grado, previsto dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017.



Onde consentire una migliore programmazione per il prossimo anno scolastico, si rimette pertanto modulistica relativa all’iscrizione per il servizio di refezione scolastica, da consegnare, al momento dell’ iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria o alla scuola media inferiore, agli utenti richiedenti il tempo pieno o prolungato per il prossimo a.sc. 2017-2018.

Tale modulistica è scaricabile anche all’indirizzo: http://www.ufficiopicava.it/modulistica.html



Si precisa che:

la richiesta deve essere compilata anche dagli utenti che già fruiscono per il corrente anno scolastico del servizio di mensa e vogliano utilizzarlo anche il prossimo anno. In tal caso sarebbe opportuno un avviso da parte del personale docente;

la domanda deve essere completa della certificazione I.S.E.E. in corso di validità e di copia del documento d’identità del richiedente;

è necessario che i genitori/tutori inseriscano sulla domanda sia il numero di attestazione ISEE rilasciato dal CAF sia una e-mail. Tali dati saranno necessari ai fini di un controllo da parte dell’INPS e del Ministero delle Finanze nonché per eventuali contatti da parte dell’Ufficio Istruzione;

il modello deve essere utilizzato esclusivamente per le sezioni autorizzate al funzionamento per l’a.sc. 2016/2017 dal MIUR. Occorre pertanto mostrare particolare attenzione alle attività extracurriculari – non autorizzate direttamente dal MIUR – ma facenti parte della programmazione in autonomia del Circolo/Istituto, per evitare spiacevoli disguidi (successivi erronei pagamenti).

Si chiarisce che per tali attività il servizio mensa viene effettuato direttamente per conto della scuola e pertanto la domanda non deve essere presentata all’Ente comunale ma occorre rivolgersi alla Segreteria scolastica.

Relativamente ai ticket, i non residenti sul territorio comunale potranno fruire del servizio pagando la quota intera, attualmente prevista in € 90,00.

Le domande di iscrizione al servizio dovranno essere consegnate direttamente dal genitore o da chi ne fa le veci all’ U.R.P. (Ufficio Protocollo) di questo Ente sito a Via Tommaso Cuomo ( presso Palazzo di Città).



Successivamente, al termine delle iscrizioni e comunque entro il prossimo 15 marzo, sarà cura delle Segreterie scolastiche trasmettere elenco degli iscritti al tempo pieno o al tempo prolungato per poter effettuare le opportune verifiche.



Per eventuali chiarimenti le SS.LL. e i DSGA potranno far riferimento allo scrivente via e-mail (matteo.fasano@comune.cavadetirreni.sa.it) o telefonando allo 089 682118 / 682125.