Cava de’ Tirreni (SA). Il sindaco Servalli nel Consiglio Nazionale Anci

Il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia), Enzo Bianco, ha comunicato che nella seduta del Consiglio del 19 gennaio scorso, è stata deliberata la cooptazione del Sindaco Vincenzo Servalli in seno al Consiglio.

“E’ un onore per me – afferma il Sindaco Servalli – rappresentare i nostri territori e la nostra Cava de’ Tirreni, in un ambito così rilavante e prestigioso. Consapevole della grande responsabilità affidatami, ringrazio il presidente regionale dell’Anci, Domenico Tuccillo, per avermi indicato.