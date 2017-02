Cava de’ Tirreni (SA). Il presidente Visconti in visita al sindaco Servalli

Questa mattina, martedì 21 febbraio, il neo Presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (Asi) di Salerno, Antonio Visconti, accompagnato dal componente del Comitato direttivo, il cavese Giuseppe Bisogno, ha fatto visita al Sindaco Vincenzo Servalli.

L’incontro, cui era presente anche l’Assessore all’Urbanistica, Giovanna Minieri, oltre allo scambio dei saluti e gli auguri del Primo Cittadino e dell’Assessore di buon lavoro al neo presidente Visconti, è stato anche l’occasione di fare il punto sulla discussione in corso relativa ad una nuova perimetrazione della zona Asi di Cava de’ Tirreni, nell’ambito della redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale.

“La visita del Presidente Visconti è stato un gesto che ho molto apprezzato – afferma il Sindaco Servalli – e che, oltre all’aspetto istituzionale, è servita per riannodare i fili di un rapporto che si era interrotto per i cambi al vertice dell’Asi. In tale ottica abbiamo concordato ulteriori momenti di confronto, in tempi stretti, sulle necessità del nostro territorio per una nuova programmazione di sviluppo economico industriale”.