Cava de’ Tirreni (SA). Domani 10 gennaio scuole chiuse

Nella riunione di stamattina, 9 gennaio, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), indetta dal Sindaco Vincenzo Servalli per fare il punto sulla emergenza causata dalle nevicate delle scorse ore, è emersa la difficoltà, rappresentata dall’Ausino, di approvvigionamento idrico in molte zone della città dovuta alla gelata dello scorso sabato 7 gennaio che ha causato, tra l’altro, la riduzione della pressione dell’erogazione idrica sul versante orientale della vallata, per l’innumerevole quantità di perdite idriche.

Stante la situazione è stato deciso di prolungare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche alla giornata di domani, martedì 10 gennaio.

Nel contempo, essendo rientrata l’emergenza neve e le particolari condizioni metereologiche, sono state revocate le chiusure del Cimitero civico, dei parchi e ville cittadine ed il divieto di circolazione veicolare senza uso di pneumatici da neve. Ripreso anche il servizio di raccolta dei rifiuti per cui, da stasera, come previsto, è possibile il conferimento come da calendario.