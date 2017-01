Cava de’ Tirreni (SA). Domanda di assegno per minimo tre figli minori

Si porta a conoscenza dei cittadini che la presentazione della richiesta per usufruire della prestazione sociale relativa all’ assegno per minimo tre figli minori, scade martedì 31 gennaio 2017.

Coloro i quali non l’hanno già presentata relativamente all’anno 2016, sono ancora in tempo per ritirare i relativi modelli, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, in via Tommaso Cuomo e per poi consegnarla con i documenti allegati previsti.

Successivamente alla data del 31 gennaio 2017, possono essere presentate le richieste per usufruire dell’assegno relativamente all’anno 2017.