Cava de’ Tirreni (SA). CAMPIONI PER SEMPRE – IL RACCONTO DEI CAMPIONI DEL CALCIO

Si svolgerà, domani, prossimo 28 dicembre 2016 alle 18.30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città, la presentazione del volume “Campioni per sempre” di Fabrizio Prisco, edito da Ultra Sport – Castelvecchi di Roma.

Parteciperanno il Sindaco Vincenzo Servalli, alcuni protagonisti della Cavese di Salvatore Campilongo (descritta in uno dei racconti del libro) e la famiglia di Catello Mari, indimenticato calciatore scomparso in un tragico incidente stradale il 16 aprile del 2006.

“Campioni per sempre” è dedicato a quegli eroi del calcio, tragicamente scomparsi, che hanno lasciato un segno nel cuore dei tifosi e che ancora oggi vengono ricordati non solo per i successi sportivi, ma anche per il loro carisma e la loro personalità.

Una sequenza di attimi indimenticabili che riescono ad evocare uomini “unici”, restituendone il vero valore e la vera storia; attimi fatti di vittorie esaltanti, dolorose sconfitte o, più semplicemente, di piccoli gesti quotidiani, dove la realtà si confonde con la fantasia, dove il pensiero e l’azione si mescolano in una singola, irripetibile vicenda. Da Sindelar a Weisz, da Picchi a Meroni, da Scirea a Signorini, da Bergamini a Catello Mari; dal Grande Torino di Mazzola alla Grande Inter del Mago, dalla Lazio di Chinaglia alla Roma di Liedholm, dalla Juve del Trap al Napoli di Maradona. Quindici storie per sorridere, piangere ed emozionarsi, ripensando con nostalgia al football di una volta che non esiste più.

L’autore, nell’occasione, presenterà alla Città anche il suo prossimo lavoro dedicato a Catello Mari. Il volume, che sarà pubblicato dalla casa editrice Areablu, uscirà nel mese di aprile 2017 e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova.

FABRIZIO PRISCO

Nato nel 1978 a Salerno, è cresciuto a Cava de’ Tirreni. Laureato in Lettere Moderne nel 2000 all’Università di Salerno, dal settembre 2007 vive e insegna a Sanremo. Nella sua scuola, il liceo delle Scienze Umane “Carlo Amoretti”, ha istituito un Laboratorio di Giornalismo e Comunicazione che collabora con il settimanale “La Riviera” e con Radio Jeans. Giornalista Pubblicista dal 1997, è stato corrispondente del quotidiano di Salerno “La Città” dal 1996 al 1999 e ha collaborato con diverse testate. Nel 2014 ha pubblicato con Areablu “Sogno Mundial” – Storia sociale della Coppa del Mondo di calcio da Uruguay ’30 a Brasile 2014. È membro della Società Italiana di Storia dello Sport.