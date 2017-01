Cava – Costiera Amalfitana. Piano di Zona S2: integrazione scolastica alunni con disabilità

Il Piano di Zona Ambito S2 rende noto che la Regione Campania ha finanziato con euro 58.099,35 i comuni dell’Ambito Cava-costiera per quanto concerne l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Nello specifico si tratta delle funzioni di assistenza specialistica, servizio di trasporto scolastico e rette per gli istituti scolastici superiori per alunni non vedenti e non udenti.

A breve, si procederà a dare seguito alle domande presentate presso le scuole superiori nel mese di ottobre.

I servizi, in dettaglio riguardano: l’assistenza specialistica funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell’alunno con disabilità; il servizio di trasporto scolastico dello studente nel tragitto casa/scuola e viceversa e ha l’obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio; le rette per gli istituti scolastici superiori per alunni non vedenti e non udenti.