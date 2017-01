Cava – Costiera Amalfitana. Piano di Zona S2: attivato il Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale

Il Piano di Zona Ambito S2 rende noto che è stato attivato il Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale di Ambito.

Il Segretariato Sociale garantisce l’accesso al sistema locale dei servizi, fornisce orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità, sui servizi e gli interventi presenti nei comuni dell’Ambito S2.

Sono presenti sportelli informativi in tutti i Comuni dell’Ambito S2, presso le sedi dei Municipi.

Il Servizio Sociale Professionale svolge funzione di presa in carico del cittadino, costruendo percorsi di assistenza tutelata per anziani, minori e disabili.

Sono presenti assistenti sociali presso tutti i Comuni dell’Ambito S2 ed è garantita la presa in carico di ogni cittadino in difficoltà, attraverso orari di servizio costanti e visite presso il domicilio dell’utente.