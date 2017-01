CARABINIERI E LEGAMBIENTE UNITI NELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Siglato oggi il protocollo di collaborazione per la diffusione della cultura della legalità e la difesa del territorio.

ROMA – 12 gennaio. Oggi alle ore 17.00, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Generale Tullio Del Sette e la Presidente di Legambiente Onlus Dott.ssa Rossella Muroni sottoscriveranno un Protocollo d’intesa finalizzato a sviluppare ulteriormente i già proficui rapporti di collaborazione tra le due organizzazioni.

Lo scopo dell’accordo è quello di promuovere la legalità e la tutela ambientale, pilastri fondanti e insostituibili della missione dell’Arma e di Legambiente.

Le aree prevalenti di collaborazione riguarderanno:

la promozione di iniziative di sensibilizzazione in tema di prevenzione e contrasto dell’illegalità, tutela del territorio e difesa dei beni comuni;

la realizzazione di progetti e iniziative di cooperazione, nell’ambito di attività di ricerca, analisi, formazione e informazione sui temi della tutela forestale, ambientale, agroalimentare e del patrimonio culturale;

la redazione di documenti e pubblicazioni su tematiche di comune interesse, anche con finalità educative e divulgative;

le sinergie a salvaguardia del patrimonio culturale in caso di eventi calamitosi;

ulteriori collaborazioni per perseguire e realizzare gli interessi istituzionali comuni.

L’Arma, per la realizzazione delle finalità dell’accordo, coinvolgerà le proprie articolazioni territoriali e i Reparti Speciali, in special modo il neo-costituito Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e quello per la Tutela del Patrimonio Culturale, che opereranno in sinergia con gli Organi centrali e le reti dei Centri, dei Comitati e dei circoli diffusi sul territorio di Legambiente.