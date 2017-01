CAMPAGNA CONTRO IL FUMO. AIOM: “TRE PREMI PRESTIGIOSI ALLO SPOT CON FLAVIA PENNETTA”

La 21a edizione di Mediastars si terrà a Milano a giugno 2017. Sono i riconoscimenti tecnici della pubblicità

AIOM: “TRE PREMI PRESTIGIOSI ALLO SPOT CON FLAVIA PENNETTA EFFICACE LA NOSTRA CAMPAGNA CONTRO IL FUMO PER INFORMARE I GIOVANI”

Il presidente Carmine Pinto: “Orgogliosi del risultato raggiunto”. Il video ha ottenuto il Primo Premio nella categoria “No Profit”, e due Special Star, per la Direzione Creativa e per la Regia. Le Giurie, composte da 141 qualificati professionisti del settore, hanno giudicato 548 progetti di comunicazione

Milano, 12 gennaio 2017 – Prestigiosi riconoscimenti per lo spot prodotto dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) che vede protagonista la campionessa di tennis Flavia Pennetta. Tre i riconoscimenti conquistati alla 21a edizione di Mediastars, Premio Tecnico della pubblicità italiana che viene assegnato ogni anno a Milano.

Lo spot ha ottenuto, nell’ambito della sezione “Tecnica Audiovisiva”, il Primo Premio nella categoria “No Profit”, e due Special Star, per la Direzione Creativa (Marco Ferro) e per la Regia (Enrico Soci). Il video è parte della campagna nazionale Con le sigarette…Meglio Smettere realizzata dall’AIOM e indirizzata ai ragazzi delle scuole inferiori e superiori per sensibilizzarli sui rischi legati al consumo di prodotti a base di tabacco. Il progetto, reso possibile da un educational grant di MSD, è stato lanciato nel gennaio scorso dalla Società scientifica e prosegue quest’anno con la seconda edizione. “Siamo orgogliosi del risultato raggiunto – spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM -. Si tratta di un video a forte impatto, ambientato in una camera mortuaria dove si vede la tennista brindisina che viene lentamente rinchiusa dentro una sacca da morto. Dopo pochi secondi però riesce a liberarsi strappando una cerniera composta da sigarette. Il fumo rappresenta il principale fattore di rischio oncologico. Ogni anno nel nostro Paese si registrano più di 41mila nuovi casi di tumore del polmone, l’85-90% è riconducibile proprio alle sigarette. Il nostro obiettivo è informare e sensibilizzare i più giovani, infatti l’80% degli adolescenti inizia per emulazione, cioè per imitare gli amici e i compagni di classe”. Mediastars premia ogni anno la migliore creatività e professionalità di quanti operano in Italia nello sviluppo di soluzioni di comunicazione classica e multimediale. Le Giurie di questa edizione erano composte da 141 qualificati professionisti del settore che hanno giudicato 548 progetti di comunicazione. Il Premio Mediastars è suddiviso in quattro diverse aree che riassumono i diversi campi della comunicazione e composte da 12 sezioni (Stampa, Esterna, Radio, Televisione, Tecnica Audiovisiva, Corporate Identity, Packaging Design, Promotions, Adv On Line, Internet, App e Campagne Sociali). I Premi di Sezione sono i più ambiti. Le Special Star costituiscono il premio assegnato ai tecnici professionisti e attribuito a coloro che hanno ottenuto il maggior punteggio nelle votazioni tecniche della Giuria. La premiazione è prevista a Milano il prossimo giugno (per vedere lo spot clicca qui).