Calcio Serie A. Roma-Cagliari: le probabili formazioni

La Roma, quarta in classifica con 35 punti, sfida all’Olimpico il Cagliari, quattordicesimo con 17 punti, questa sera alle 20:45 con diretta su Sky e Mediaset Premium, incontro valido per la diciassettesima giornata di campionato di Serie A.

Mister Diego Lopez è consapevole che per il Cagliari non sarà una sfida facile: “La Roma è una grande squadra completa, ha talento, qualità e fisicità”, “sarà una gara complicata.Dobbiamo pensare a cosa possiamo fare noi,se non siamo determinati diventerà tutto molto difficile. Se ti metti dietro solo a difendere, prima o poi il gol lo prendi”.

E la statistica non sembra dargli torto con la Roma che nelle ultime tre partite non ha ricevuto nemmeno un gol portando a casa un pareggio e due vittorie.

Per quanto riguarda gli infortunati Lopez dichiara: “Alla fine chi sta davvero male è Dessena. Faragò rientra tra due giorni”.

Su Farias “Contro la Sampdoria è entrato bene. Lui un caso? Non ho letto niente. Lui ha parlato? No. Se vuole mandare un messaggio non va dai giornali, viene da me per parlare come si fa tra uomini”.

Probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

Indisponibili: Defrel, Karsdorp

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Andreolli, Pisacane; Van der Wiel, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Joao Pedro, Pavoletti. All. Lopez

Indisponibili: Dessena, Faragò, Crosta, Melchiorri