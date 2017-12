Calcio Serie A. Fiorentina-Genoa: le probabili formazioni

Tutto pronto in casa viola per l’incontro previsto per domani alle 15 all’Artemio Franchi di Firenze contro il Genoa valido per la diciassettesima giornata di campionato di serie A.

Facendo due conti il Genoa di Ballardini parte sconfitto dalla statistica che lo vede vittorioso solo una volta in quindici partite in serie A contro i viola. Per il resto si registrano sette sconfitte e sette pareggi. Inoltre risultano indisponibili Pellegri e Rossi.

La Fiorentina di Stefano Pioli vedrà il ritorno in campo del tris Simeone, Théréau e Federico Chiesa. A centrocampo nono si può rinunciare a Veretout affiancato da Badelj e Benassi.

Su Federico Chiesa corrono sulla rete le voci di mercato che nonostante il recente rinnovo con la maglia viola, una sua eventuale cessione potrebbe valere ben 60 milioni di euro.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Thereau. All. Pioli

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bertolacci, Veloso, Rigoni, Laxalt; Taarabt, Pandev. All. Ballardini