Calcio Serie A. Bologna-Juventus: le probabili formazioni

La Juventus, terza in classifica con 38 punti, va in trasferta al Renato Dall’Ara contro il Bologna, undicesimo con 21 punti, domani a partire dalle ore 15:00 con diretta su Sky e Mediaset Premium, incontro valido per la diciassettesima giornata di campionato di Serie A.

Un sfida che per i bianconeri non dovrebbe essere un problema e la statistica dimostra che nelle ultime 29 gare la Juventus ha collezionato una sconfitta, nove pareggi e diciannove vittorie.

Mister Allegri dovrà sciogliere il nodo del dubbio legato alle condizioni di Juan Cuadrado, per il quale non si vogliono correre rischi. Al suo posto potrebbe essere schierato in campo o Bernardeschi o Costa. Sul fronte offensivo Dybala potrebbe sedersi nuovamente in panchina, mentre Pjanic ce la farà a essere regolarmente in campo.

Nel Bologna di Donadoni risultano indisponibili Di Francesco e Palacio.

Nessuna nuova per il rinnovo di contratto di Barzagli che su Sky, oltre a confermare l’addio alla Nazionale Italiana commenta: “Il rinnovo? Stiamo discutendo con la società, non ho firmato, ma non c’è ansia: vedremo nelle prossime settimane o mesi”

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Okwonkwo. All. Donadoni

Indisponibili: Di Francesco, Palacio

Juventus (4-3-2-1): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Rugani, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

Indisponibili: Buffon, Chiellini, Howedes, Lichtsteiner, Cuadrado.