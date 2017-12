Calcio Serie A. Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

By

Attesa per la trasferta della Lazio contro l’Atalanta all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo prevista per domani sera alle 20:30 con diretta su Sky e Mediaset Premium. L’Atalanta ha perso le ultime tre sfide di campionato contro la Lazio, concedendo sempre almeno due reti.

Simone Inzaghi non avrà Ciro Immobile squalificato ma recupera Luis Alberto che ha svolto l’intero allenamento a Formello all’indomani del 4-1 in Coppa Italia con il Cittadella. Resta da attendere per avere a disposizione Nani e Di Gennaro.

Unica differenza attesa rispetto alla formazione solita è Caicedo al posto di Immobile. In panchina Felipe Anderson finalmente recuperato pronto ad essere impiegato in campo in un secondo momento.

Gasperini può contare in pratica su tutta la rosa, tranne lo squalificato De Roon. A centrocampo giocheranno così Freuler e Cristante che suscita notevole interesse di mercato in casa di Juventus ed Inter per la prossima estate. Alle spalle delle due punte Gomez e Petagna, c’è Ilicic favorito su Kurtic.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Gomez; Petagna. All. Gasperini

Squalificati: De Roon

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Caicedo. All. Inzaghi

Indisponibili: Di Gennaro, Nani

Squalificati: Immobile