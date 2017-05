Brusciano: La Questua del Giglio Passo Veloce per la partecipazione alla 142esima Festa dei Gigli in onore di Sant’Antonio di Padova

A Brusciano nella Giornata del 1° Maggio ha sfilato la Bandiera del Giglio Passo Veloce per la Questua 2017, in preparazione della partecipazione alla Festa dei Gigli nella 142esima edizione, in onore di Sant’Antonio di Padova.

Il patron dell’evento, Fiore D’Amore, ha chiamato il giornalista e sociologo Antonio Castaldo a presenziare alla cerimonia, il quale così si è espresso: «Auguri al Giglio Passo Veloce per il suo 40esimo Anniversario. Il Primo Maggio 2017 è la Festa del Lavoro, a Brusciano, in Italia, in Europa e tante altre nazioni libere e democratiche nel mondo. La Costituzione della Repubblica Italiana è fondata appunto sul lavoro e sulla sovranità che appartiene al popolo. Oggi ricordiamo anche il 70esimo Anniversario dell’Eccidio di Portella della Ginestra in Sicilia. Durante la Festa è lavoro pure quello dei cullatori delle paranze, come per la “Suprema” del Passo Veloce, ma nella Processione dei Gigli, -ha sottolineato Antonio Castaldo- c’è il significato sacrificale del richiamo a Cristo sotto la Croce e destinato alla Passione, Morte e Resurrezione. Oltre agli applausi dei presenti, ho dei saluti, giunti dagli Stati Uniti d’America, da trasmettere a voi da parte della “Giglio Society of East Harlem” di New York, firmati da Mitchell Farbman del “Board of Directors” e quelli personali e familiari di Phil Bruno per Fiore D’Amore. Ancora Auguri e Buona Questua 2017 al Passo Veloce “Giglio a Quattro Facce” nel suo quarantesimo compleanno a Brusciano per la Festa dei Gigli in onore di Sant’Antonio di Padova».

Questo è l’organigramma dell’Associazione Culturale Obelisco per Processione Giglio Passo Veloce 1978 nella festa dei Gigli di Brusciano 2017: Maestri di Festa Fiore D’Amore e Famiglia; Tema del Giglio, Frammenti d’autore “Il Carillon”; Progettista, Fiore D’Amore; Costruttore Bottega d’Arte Bruscianese di Antonio Toppi “Pracetell”; Divisione Musicale, World Music di Michele Saccone; Impianto Audio, Nola Sound 2 di Pino Parisi; Cantanti, Felice Parisi e Ciro Scafuro; Canzoni d’occasione, “Tanti Auguri” e “Il Carillon”, autore e compositore Fiore D’Amore; “Four Sound” della world Music di Michele Saccone.

La sfilata per le vie del paese che si è conclusa sotto il Municipio Vecchio una sosta commemorativa presso la Casa di Sorella Nina Lanza (Brusciano 1907-1987) con un momento anche di ristoro musicale per gli anziani presenti.

La Ballata dei Gigli di Brusciano, con 5 obelischi in onore di Sant’Antonio di Padova, avverrà Domenica 27 Agosto 2017 con il Giglio Croce Passo Veloce; il Giglio Gioventù 1985; il Giglio Ortolano 1875; il Giglio Passo Veloce 1978 ed il Giglio Sant’Antonio del Comitato Commercianti.