BOTTI DI CAPODANNO, IMMA VIETRI (FDI-AN): NON IGNORIAMO PERICOLOSITA’ BOTTI

“In vista della notte di Capodanno non possiamo dimenticare e ignorare la pericolosità dei botti e ci appelliamo alla sensibilità di ciascuno e in particolar modo dei giovani affinché comprendano l’importanza di coltivare il senso di civiltà, nel rispetto delle persone, degli animali e dell’ambiente”. È quanto dichiara Imma Vietri, coordinatore del Dipartimento Tutela delle Vittime di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale della Campania.

“Ogni anno il bilancio delle vittime dei botti è ancora molto alto e spesso ci sono menomazioni permanenti – aggiunge -. Negli ultimi anni il numero degli incidenti è leggermente diminuito, ma non in virtù di una maggiore educazione rispetto al loro utilizzo, ma a causa della crisi economica. Gli incidenti più gravi derivano quasi sempre dall’uso di prodotti illegali. Nel 2016, in provincia di Salerno, ci sono stati diciassette feriti. Il 70% degli incidenti coinvolge giovani al di sotto dei 15 anni. Per questo, è importante educare i potenziali utilizzatori sin da piccoli, con opportune campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, coinvolgendo anche i genitori”.