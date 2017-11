By

Black friday: boom di vendita armi in Usa

La sensibilizzazione per una limitazione della vendita di armi negli USA trova un ulteriore ostacolo nel comportamento dei consumatori nel giorno in cui per la neotradizione consumistica si spende tanto, il Black Friday.

L’avvio della stagione degli acquisti natalizi successivo al giorno del ringraziamento, il venerdì nero (nero per chi poi…) ha visto un successo generale in ogni comparto del commercio: per la prima volta gli acquisti online hanno superato quelli nei negozi tradizionali.

Ma è nella vendita di armi che si segnala un vero e proprio boom: Secondo quanto riporta la CNN citando fonti dell’Fbi, in sole 24 ore sono state vendute 203.000 tra pistole e fucili, molto oltre il precedente record di 185.000 segnato nel Black Friday del 2016.

La CNN cita il caso del medico chirurgo di Montville che ha acquistato un telescopio Sig Sauer da 500 dollari per uno dei quattro fucili semiautomatici AR-15 in suo possesso oltre ad una bella dose di munizioni. Intervistato il medico ha dichiarato: “Mi piace avere un sacco di munizioni a portata di mano”.