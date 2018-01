Avete tanti sogni nel cassetto, ma non sapete come realizzarli? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro.

Avete tanti sogni nel cassetto, ma non sapete come realizzarli? Questo articolo...

Avete individuato il vostro sogno più recondito, il vostro obiettivo di vita, ma siete consapevoli che avrete bisogno di una somma di denaro per poterlo raggiungere e non sapete come fare. Non disperate, c è sempre una soluzione ad ogni problema. Se la vostra famiglia non può aiutarvi, vi dovrete necessariamente rivolgere ad una Banca. Esistono diverse forme di finanziamento bancario: prestito personale, cessione del quinto, prestito consolidamento, prestito con delega. Quello che fa al caso vostro è il Prestito personale. IBL Banca lo definisce come un finanziamento flessibile che vi consentirà di disporre di una somma di denaro per realizzare i vostri progetti. Ma quali sono i vantaggi di questa particolare forma di finanziamento bancario?

Ecco di seguito i vantaggi principali del Prestito Personale:

È possibile scegliere l’importo del proprio prestito personale: da un minimo di 2.000€ ad un massimo di 60.000€.

È possibile scegliere come dilazione il pagamento, fino ad un massimo di 120 mesi

È possibile avere tassi vantaggiosi e competitivi

Chi può chiedere un Prestito Personale? Quali sono i requisiti?

Il prestito personale può essere concesso a lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi in possesso di una normale busta paga, o dichiarazione dei redditi o il cedolino della pensione. Inoltre il soggetto richiedente deve necessariamente essere un cittadino italiano o uno straniero residente in Italia da almeno 1 anno e con un’età compresa tra i 18 e i 70 anni. Inoltre per richiedere u prestito personale il soggetto richiedente non deve essere un cattivo pagatore ed è necessario fare richiesta di un importo commisurato al reddito. Nel caso in cui non siate in grado di dimostrarlo, potrete fare affidamento su un garante.

Non siete pratici di banche, economia e finanza, avete un po di ansia che ci possano essere piccole, piccolissime postille in grado di crearvi problemi. Non vi preoccupate IBL Banca ha realizzato a questo proposito un’interessantissima guida in 8 punti che vi permetterà di capire più approfonditamente le caratteristiche, gli elementi, documenti necessari e requisiti del Prestito Personale.