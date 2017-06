I biglietti potranno essere rimborsati presso i punti vendita di acquisto entro il 14 luglio per il concerto di Roma. Chi ha acquistato i biglietti online su TicketOne.it riceverà una mail dal servizio clienti con le modalità per chiedere il rimborso.

Annullato Concerto The Cranberries a Roma. Ecco come farsi rimborsare i biglietti

Purtroppo i medici hanno ordinato a Dolores O’Riordan di non riprendere il tour come programmato, affinché possa completare le terapie che sta seguendo e raggiungere una piena guarigione.

I The Cranberries hanno commentato “È con enorme dispiacere che cancelliamo questi concerti. Dolores sta facendo grandi progressi, tuttavia non vogliamo mettere a rischio la sua ripresa. Eravamo entusiasti di essere tornati in tour a condividere la nostra musica con i nostri fan, e non vediamo l’ora di tornare sul palco quanto prima”.

Tutti i concerti della band dal 30 maggio al 30 agosto sono cancellati.

I concerti da headliner dei The Cranberries non verranno riprogrammati. I festival dove i The Cranberries dovevano esibirsi avranno luogo come programmato in quanto rassegne che prevedono esibizioni di diverse band.

I biglietti potranno essere rimborsati presso i punti vendita di acquisto entro il 14 luglio per il concerto di Roma e entro il 20 luglio per i concerti di Piazzola sul Brenta e Cattolica.

Chi ha acquistato i biglietti online su TicketOne.it riceverà una mail dal servizio clienti con le modalità per chiedere il rimborso.

30 maggio – Le Vinci, Tours FRANCIA (*)

31 maggio – Amphitheatre de la Cite International, Lyon FRANCIA (*)

2 giugno – Cite des Congres de Nantes, Nantes FRANCIA (*)

4 giugno – Auditori Forum, Barcelona SPAGNA (*)

5 giugno – Barclaycard Centre – The Ring, Madrid SPAGNA (*)

7 giugno – Le Silo, Marseille FRANCIA (*)

9 giugno – Palais des Congres, Salle Erasme Strasbourg FRANCIA (*)

10 giugno – Theatre Du Leman, Geneve SVIZZERA (*)

12 giugno – Teatro degli Arcimboldi, Milano ITALIA (*)

23 giugno – Anfiteatro Camerini, Piazzola sul Brenta ITALIA (*)

24 giugno – Firenze Rocks (Arena Visarno), Florence ITALIA

26 giugno – Auditorium Cavea, Rome ITALIA (*)

27 giugno – Arena della Regina, Cattolica, ITALIA (*)

29 luglio – Trollrock, Beitostølen NORVEGIA

3 agosto – Expofacic Festival, Cantanhede PORTOGALLO (*)

5 agosto – Starlite, Marbella SPAGNA (*)

7 agosto – Cambrils Festival, Cambrils SPAGNA

8 agosto – Summer Sporting Festival, Monte Carlo FRANCIA (*)

11 agosto – Fete du Bruit, Landernau FRANCIA

13 agosto – Theatre Antique, Orange FRANCIA (*)

Anche i concerti del Regno Unito, cancellati tempo fa, non verranno riprogrammati. I biglietti potranno essere rimborsati presso i punti vendita.

22 maggio – Colston Hall, Bristol UK

24 maggio – Sage, Gateshead UK

25 maggio – Royal Concert Hall, Glasgow UK

27 maggio – Barbican, York UK

28 maggio – Bridgewater Hall, Manchester UK

Questo annuncio non tocca le date in Nord America a partire dall’11 settembre.