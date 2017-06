Amantea (CS). Sindaco Mario Pizzino sulle opportunità del Servizio civile e sul varo della giunta

«Mi preme rivolgere un invito ai giovani del territorio. Il Comune di Amantea ha aderito al bando nazionale di reclutamento del Servizio civile che prevede la possibilità per 24 soggetti, in regola con le direttive del bando stesso, di divenire protagonisti in interessanti progetti di valorizzazione culturale, sociale, ambientale e di protezione civile. La domanda dovrà essere presentata entro il prossimo 26 giugno entro e non oltre le ore 14, seguendo le direttive pubblicate sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it. Sono personalmente convinto che i ragazzi e le ragazze di Amantea e Campora San Giovanni sapranno cogliere le opportunità che questa esperienza offre. Non bisogna dimenticare, infatti, che il Servizio civile nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile».

E’ quanto dichiarato attraverso una nota dal sindaco di Amantea Mario Pizzino sulle opportunità del Servizio civile e sul varo della giunta.

«Il nuovo esecutivo farà di tutto per informare tempestivamente la collettività sulle tante occasioni offerte dal legislatore. Da questo punto di vista l’ente locale cercherà di rafforzerà quel ruolo di sportello informativo che è insito nel proprio essere. Sulla base di questo scenario mi preme sottolineare che la giunta è stata varata nel pieno rispetto delle scelte e dell’autonomia del sindaco e, come logico che sia, verrà ufficializzata alla stampa e all’opinione pubblica nell’ambito della seduta consiliare che avrà luogo lunedì 26 giugno alle 18.30 e che decreterà l’avvio ufficiale di un’esperienza amministrativa certamente complessa, dove le forze di maggioranza e di minoranza dovranno fornire il meglio, sia dal punto di vista della discussione, sia da quello delle idee. Toccherà poi al civico consesso proclamare il presidente dell’assemblea che certamente svolgerà al meglio le sue funzioni nell’interesse della comunità tutta».

Il Comando di Polizia Municipale, guidato da Emilio Caruso, rende noto inoltre che domenica 25 giugno si terrà il consueto appuntamento con la Stracittadina organizzata dall’Avis: atleti ed appassionati della corsa si ritroveranno tra le strade di Amantea per vivere una giornata di sport e solidarietà. I Vigili Urbani, per l’occasione, hanno approntato un piano viario per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva in massima sicurezza. Gli agenti sono a disposizione di residenti e turisti per ogni eventuale informazioni in merito.