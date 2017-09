Allerta meteo a Cava de’ Tirreni. Domani chiuse le scuole

Questa mattina, domenica 10 settembre, si è riunito nuovamente, su convocazione del Sindaco Vincenzo Servalli, il Centro Operativo Comunale (C.O.C) vista l’allerta meteo della Protezione Civile Regionale, classificata “arancione”.

A seguito delle criticità causate dagli incendi boschivi di questa estate e dell’Ordinanza Sindacale n°356 del 7.09.2017, che ha precauzionalmente equiparato, per le aree di criticità, il codice arancione al codice rosso, il Sindaco Servalli ha emesso nuova Ordinanza (n° 357 del 10.09.2017) per la chiusura di tutte le scuole cittadine, domani lunedì 11 settembre e di evacuazione di 16 famiglie residenti in località San Felice sul versante nord est del territorio comunale.

L’inizio dell’anno scolastico quindi è previsto per martedì 12 settembre.

E’ stato allestito un ricovero provvisorio per le famiglie evacuate dalle proprie abitazioni nel plesso della scuola media Balzico, alla frazione Santa Lucia.

Il C.O.C., cui hanno partecipato oltre il Sindaco Vincenzo Servalli, anche il vicesindaco, Nunzio Senatore ed il Consigliere comunale delegato alla Pubblica Istruzione, Enzo Passa, oltre ai dirigenti, tecnici e responsabili, ha attivato tutte le procedure previste dal Piano di Protezione Civile Comunale e provveduto ad avvisare la Prefettura e la Presidenza della Giunta Regionale. Previste anche misure di monitoraggio con presidi di Polizia Locale e personale della Protezione civile, delle strade cittadine.