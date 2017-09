ALEXIA festeggia 20 ANNI DI CARRIERA con il nuovo “QUELL’ALTRA”

ALEXIA “QUELL’ALTRA” È L’ALBUM #13 (IN STUDIO) IN USCITA VENERDI 29 SETTEMBRE LA CANTANTE RIPROGETTA IL FUTURO A 50 ANNI FESTEGGIA 20 ANNI DI CARRIERA CON 5 MILIONI DI DISCHI VENDUTI NEL MONDO, 8 D’ORO E 2 DI PLATINO

”Questo disco segna un cambiamento: è stato come rinnovare la mia carta d’identità, ma senza buttar via nulla del mio passato. Ho semplicemente una nuova consapevolezza da quando ho (ri)scoperto “Quell’altra” parte di me”

La produzione artistica è di MARIO LAVEZZI, che firma con MOGOL uno dei 10 brani dell’album

Gli altri autori: Giuseppe Anastasi, Bungaro, Cesare Chiodo, Alberto De Rossi, Piero Simonetta, Piero Romitelli, Lorenzo Vizzini, Zibba

Venerdi 29 settembre esce – in tutti i negozi di dischi e digital store – “Quell’altra” (Mama 2.0/ A1 ENTERTAINMENT) il nuovo progetto discografico di Alexia, tredicesimo album di inediti in studio.

Dopo due anni dal precedente lavoro (Tu puoi se vuoi, 2015), l’artista spezzina si presenta al suo pubblico e ai media con tante novità e una ritrovata libertà espressiva. Riprogettarsi a 50 anni: “Adesso ho un’idea elastica della vita e dell’età, ammette Alexia – penso che il cambiamento possa arrivare in ogni momento, basta coglierlo, scegliendo tra le infinite chance della vita”.

Alexia è nel pieno dei festeggiamenti per il suo ventennale di carriera da quel famosissimo singolo “Uh la la la” del 1997 (contenuto nel disco d’esordio “Fan Club”) che ha fatto ballare mezzo pianeta – passando dalle hit “Gimme Love”, “Goodbye”, “Per dire di no” con il quale vinse il Festival di Sanremo (2003) – alla nuova produzione discografica.

Una carriera lunga, fatta di successi e numeri da capogiro (ha venduto 5 milioni di album in tutto il mondo, conquistando 8 Dischi d’Oro e 2 di Platino): un voluminoso diario di bordo costellato di immagini, ricordi, pensieri sparsi, e di una straordinaria serie di canzoni (successi nazionali e mondiali). Di certo Alexia è, a pieno diritto, tra le artiste italiane con il maggior respiro internazionale.

“Non è questa l’occasione per fare bilanci, piuttosto una nuova fase della mia vita umana e professionale – afferma l’artista. 50 anni e un nuovo disco che segna un cambiamento: ho rinnovato la mia carta d’identità artistica e personale, ma senza rinnegare o buttare via nulla del mio passato. Lavorando al disco ho incontrato “quell’altra” Alexia e ho (ri)scoperto la voglia di vivere e quell’energia proprie dell’altra me”.

Per il suo nuovo disco Alexia ha cambiato (o forse sarebbe meglio dire, ha consolidato) tutto il suo gruppo di lavoro, rinnovato non più di due anni fa (con Paolo Fratta a curare gli aspetti manageriali e la stessa Alexia in prima linea nella produzione) avvalendosi della collaborazione di Mario Lavezzi per la produzione artistica.

L’album si compone di 10 brani inediti: “Beata gioventù”; “Innamorati come mai”; “Occhi dentro gli occhi”; “Fragile fermo immagine”; “Diversa”; “La cura per me”; “Tu salvami ancora”; “Quell’altra”; “E non mi lasciare”; “The good in your bad”.

Anticipato in radio dai singoli “Beata gioventù” e “Fragile fermo immagine”, il nuovo album porterà l’artista on the road per un tour negli instore a partire dalla sua città d’origine La Spezia, venerdì 29/9 giorno della pubblicazione del disco (Cc Le Terrazze – ore 18), per proseguire l’1 ottobre a Stezzano, BG (Cc Le Due Torri, ore 17); il 2/10, Roma (Feltrinelli – via Appia Nuova ore 18); il 3/10, Milano (Mondadori – via Marghera, ore 18); 04/10 a Bologna (Feltrinelli – piazza Ravegnana, ore 18); il 5/10 a Torino (Feltrinelli – Stazione Porta Nuova, ore 18.30); il 12/10 a Marghera, VE (Cc Nave De Vero ore 18).