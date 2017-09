Al Via su Rai1 il ciclo “Nel nome del popolo italiano” con il docu-film “Vittorio Occorsio”

Gian Marco Tognazzi protagonista della prima puntata del ciclo prodotto da Anele con Rai Cinema e Rai com per riscoprire la storia e l’eredità lasciata dal giudice romano vittima di Ordine Nuovo.

Il docu-film “Vittorio Occorsio” dà il via, lunedì 4 settembre in seconda serata su Rai 1, al ciclo “Nel nome del popolo italiano”, 4 docu-film da 60’, prodotti da Gloria Giorgianni per Anele con Rai Cinema e Rai Com, che racconta le vicende di quattro eroi nazionali: il giudice Vittorio Occorsio, il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, il professor Marco Biagi, il capitano Natale De Grazia.

In “Vittorio Occorsio”, Gian Marco Tognazzi, diretto dal regista Gianfranco Pannone, si immerge in una detection giornalistico-narrativa alla scoperta della figura e dell’operato del giudice romano scomparso nel 1976 ad opera del terrorismo di estrema destra.

Nell’intento di ricostruire i fatti e restituire un quadro utile soprattutto alle nuove generazioni che hanno sentito soltanto gli echi di quelle vicende, l’attore raccoglie i racconti di testimoni illustri della storia, come Giovanni Salvi, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, Rino Formica, ex Ministro della Repubblica, Piercamillo Davigo, Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Michele Di Sivo, archivista dell’Archivio dello Stato di Corso Rinascimento e giornalisti come Luca Telese, Flavia Perina, Luciana Castellina, Paolo Graldi.

Un racconto capace di diventare intimo grazie alle testimonianze di amici e famigliari più stretti, tra cui i giovani nipoti Vittorio Occorsio e Luca Maricchiolo, attraverso le cui parole si svela l’eredità che Occorsio ha lasciato allora – e continua a lasciare – come personaggio pubblico e come uomo.

“Non ci sono tesi precostituite in questo documentario. C’è piuttosto la consapevolezza che Vittorio Occorsio era riuscito a scavare nell’indicibile della Nazione, fino ad essere cosciente di sacrificare la propria vita. E mi è sembrato bello che lungo l’ora di questo documentario, di fronte ad alcune pagine oscure della nostra storia recente, emerga più volte il suo sorriso, il suo essere un uomo aperto, grazie specialmente ai Super 8 di famiglia, che ne rappresentano un pezzo importante. Ci è sembrato giusto non perdere mai di vista il lato umano di un giudice che scavava da uomo coscienzioso, al servizio dello Stato. E mi sono sentito coinvolto oltre che come regista, da semplice cittadino”. Gianfranco Pannone

Nel Nome del Popolo Italiano è un ciclo di 4 docu- film prodotti da Anele con Rai Cinema e Rai Com e in onda 4, 5, 6 e 7 settembre in seconda serata su Rai 1, in prima tv assoluta.

Gian Marco Tognazzi (per il docu-film “Vittorio Occorsio”), Dario Aita (per “Piersanti Mattarella”), Massimo Poggio (per “Marco Biagi”) e Lorenzo Richelmy (per “Natale De Grazia”) sono gli attori-narratori di questi quattro racconti originali che, attraverso una struttura narrativa innovativa, coniugano il linguaggio classico del documentario a quello appassionante e contemporaneo della narrazione drammaturgica, la riflessione giornalistica allo spunto romanzesco. Diretti dai registi Gianfranco Pannone (Vittorio Occorsio), Maurizio Sciarra (Piersanti Mattarella), Gianfranco Giagni (Marco Biagi) e Wilma Labate (Natale De Grazia), i 4 docu-film vogliono restituire al pubblico lo sfondo storico, culturale e sociale in cui i quattro personaggi hanno vissuto e operato andando incontro al loro destino, nel ventennio che va dalla fine degli anni ’80 ai primi anni del 2000.