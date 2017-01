Ail Viterbo, concerto La Musica per la Ricerca

La Musica per la Ricerca

I Solisti Aquilani in concerto per sostenere l’Ail Viterbo. L’evento, promosso da Saggini Costruzioni, con il patrocinio del Comune di Viterbo. Il 6 gennaio, alle ore 17.30, alla parrocchia dei Santi Valentino e Ilario (via Villanova, Viterbo)

Le feste di Natale sono ideali per vivere l’esperienza di un concerto. E se riescono a fondere la bellezza della solidarietà e l’incanto della musica lo sono ancora di più. Tutto questo accadrà nel giorno dell’Epifania, alle ore 17.30, quando la chiesa dei Santi Valentino e Ilario (via Villanova, Viterbo) ospiterà La musica per la Ricerca, il grande evento benefico promosso daSaggini Costruzioni, con il patrocinio delComune di Viterbo, per sostenere l’Ail Viterbo nella ricerca e nell’assistenza ai pazienti ematologici.

A salire sul palco l’ensemble de I Solisti Aquilani, una delle più apprezzate formazioni cameristiche a livello italiano e internazionale creata nel 1968, che ha all’attivo esibizioni e tournée in tutto il mondo, oltre a prestigiose collaborazioni artistiche. Il complesso proporrà un viaggio nella musica classica, da G. Rossini ad A. Salieri, da A. Rolla a J. Suk, per un pomeriggio che si annuncia ricco di emozioni, cui parteciperà anche Franco Mandelli, celebre ematologo, fondatore e presidente dell’Ail.

«L’eccellenza musicale de I Solisti Aquilani aprirà questo 2017, per un bellissimo concerto che ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi a favore della onlus. – sottolinea Ail Viterbo – L’iniziativa è una seconda importate occasione di solidarietà, dopo la vendita delle stelle di Natale, che ha impegnato i volontari di quasi tutti i comuni della Tuscia e che ha visto una risposta entusiasta dei cittadini. Ringraziamenti vanno a Saggini Costruzioni, per aver creduto in questo progetto, e alla parrocchia dei Santi Valentino e Ilario, per aver aperto le porte della sua chiesa. L’invito è a passare con noi il pomeriggio del 6 gennaio, tra musica e solidarietà».

Nata a Roma nel 1969, da un’intuizione del prof. Mandelli, l’Ail rappresenta un punto di riferimento per pazienti e famiglie che si sono trovati a combattere contro le malattie del sangue. Questo grazie al contributo di milioni di sostenitori, che permettono all’associazione di finanziare la ricerca; costruire case Ail vicine ai maggiori centri di ematologia per i pazienti e i loro familiari; organizzare il servizio di assistenza e ospedalizzazione domiciliare; realizzare scuole e sale gioco in ospedale per bambini e

ragazzi; sostenere la formazione e l’aggiornamento di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio; promuove seminari informativi per garantire ai pazienti un confronto diretto con gli specialisti del settore; collaborare a sostenere le spese per il funzionamento dei centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali; aiutare i pazienti e i loro familiari offrendo servizi per affrontare al meglio il percorso di malattia.

Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto all’associazione.È possibile acquistare i biglietti (costo 15 euro) alla sede dell’Ail Viterbo, in via Don Giovanni Minzoni 8 (tel. 0761 324690-3208666056, email ailviterbo@virgilio.it), o presso Saggini Costruzioni, strada provinciale Teverina 52B Viterbo (tel. 0761251595, email info@sagginicostruzioni.it).