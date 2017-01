Agricoltura, nasce “La Spesa in Campagna”. Alla guida il salernitano Modesto Urti

E-commerce e controllo partecipato a tutela dei consumatori

La Campania è la prima regione italiana ad aderire al network che mette il consumatore nelle condizioni di acquistare i prodotti sia direttamente in azienda, sia attraverso l’e-commerce. Le imprese associate potranno vendere i propri prodotti in esclusiva attraverso Agricommy, sviluppato in partnership con Amazon. A guidare “La Spesa in Campagna” in Campania sarà il salernitano Modesto Urti

E’ Modesto Urti, titolare dell’azienda biologica “Il Fuco d’Oro” di Roccadaspide (Sa), il nuovo presidente della sezione campana de “La Spesa in Campagna”, l’Associazione nazionale nata su iniziativa della Cia – Confederazione Italiana Agricoltori, e che opera per valorizzare i territori, la filiera corta e la qualità degli alimenti. Il progetto “La Spesa in Campagna” intende favorire relazioni dirette tra agricoltori e consumatori, far conoscere la storia di alimenti di qualità, le persone che li hanno prodotti, i campi da cui provengono; far ammirare i territori ed i paesaggi di origine dei prodotti; garantire prezzi equi correlati ai processi produttivi, e non ai passaggi intermedi nella filiera.

Le aziende associate al network “La Spesa in Campagna” mettono il consumatore nelle condizioni di acquistare i prodotti sia direttamente in azienda, sia attraverso l’e-commerce. Proprio nei giorni scorsi infatti “la Spesa in Campagna” si è sviluppata sul fronte digitale diventando piattaforma di selezione e promozione dei prodotti da distribuire sugli innovativi canali di Agricommy, il primo consorzio digitale italiano specializzato nel settore agroalimentare.

Lanciato in collaborazione con Amazon, il colosso mondiale dell’e-commerce, Agricommy (www.agricommy.com) garantisce una distribuzione capillare e affidabile per una vastissima platea di piccoli e medi imprenditori agricoli. “Le aziende che aderiscono al circuito ‘La Spesa in Campagna” rispettano regole precise che prevedono anche la disponibilità a sottoporsi a verifiche, che, secondo i principi del controllo partecipato, sono aperte ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori”, ha spiegato Alessandro Mastrocinque, presidente della Cia Campania e vice presidente nazionale”.

La Spesa in Campagna: come aderire al network

Tutte le aziende che desiderano aderire a La Spesa in anche quelle che non sono socie della Confederazione degli Agricoltori, ma che hanno i requisiti di affidabilità richiesti, possono iscriversi attraverso un modulo disponibile sul sito della CIA Campania www.ciacampania.org.

“Sono davvero soddisfatto del lavoro messo in campo con l’Associazione – ha concluso Modesto Urti – finalmente mettiamo in campo strumenti concreti per migliorare l’incrocio tra domanda e offerta per quelle aziende che fanno prodotti di eccellenza ma di nicchia. Una ulteriore opportunità per valorizzare il territorio e creare reddito”.