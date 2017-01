ACCORDO DI BANCASSURANCE TRA ZURICH E LA BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO

Zurich rafforza il network distributivo in Piemonte

Zurich e la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano hanno sottoscritto un accordo per la distribuzione di prodotti assicurativi vita (Zurich Multinvest Extra, Z Integra, Zurich Progetto, Z Platform)

Milano, 10 gennaio 2017 – Zurich in Italia sigla un nuovo accordo con la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano per la distribuzione dei prodotti assicurativi vita in Piemonte.

La partnership con la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano consentirà a Zurich di rafforzare la propria rete di distribuzione nel Nord Ovest a fianco di un Istituto di credito fortemente radicato nel territorio con 25 filiali e punto di riferimento per famiglie e imprese.

La Banca Cassa di Risparmio di Savigliano è un Istituto di Credito nato nel 1858 come risposta ad un’aumentata domanda di sostegno alla crescita dell’economia locale.

L’Istituto ha da sempre puntato a costruire un forte legame con il territorio ed a garantire un sostegno al suo sviluppo. La centralità della persona ed un rapporto diretto e trasparente con la clientela, sono da sempre un connotato dell’Istituto.

L’accordo ha come oggetto la distribuzione della polizza multiramo vita Zurich Multinvest Extra, del piano di risparmio Z Integra, Zurich Progetto e della polizza di tipo unit-linked Z Platform 2.

Questa nuova partnership con una storica Banca piemontese, dalla forte connotazione territoriale e sociale – ha commentato Gianluca Benassi, Head of Banks and IFA per Zurich in Italia– è un ulteriore passo avanti nell’implementazione della nostra strategia di crescita nel segmento bancassurance. Siamo sicuri che le sinergie sviluppate fra le nostre due Aziende saranno la base di una collaborazione di grande successo.”

“Per una Banca del territorio, è essenziale focalizzare le proprie scelte strategiche in funzione degli interessi di famiglie ed imprese e questa nuova partnership siglata con Zurich conferma e rafforza la nostra intenzione di dare centralità alla clientela” – ha commentato Emanuele Regis, Direttore Generale della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, che prosegue – “Questa intesa vuole rafforzare la connotazione funzionale di una banca sempre più attenta alle esigenze dei propri clienti attraverso l’offerta di nuovi servizi di assoluta eccellenza”.

SOLUZIONI ASSICURATIVE DI ZURICH OGGETTO DELL’ACCORDO DI DISTRIBUZIONE

Zurich MultInvest Extra è una polizza multiramo a vita intera di Zurich che prevede, oltre ad un premio unico iniziale, la possibilità di effettuare premi unici aggiuntivi. I prodotti Multiramo sono polizze vita che si pongono due obiettivi: ottenere rendimenti stabili nel tempo tramite la Componente legata alla Gestione Separata e cogliere le opportunità di crescita dei mercati finanziari tramite la componente legata a fondi d’investimento.

Z Integra è il piano di risparmio di Zurich indicato a chi desidera integrare in modo permanente il reddito e vuole creare una rendita significativa per i propri cari. E‘ una soluzione personalizzata con un rendimento certo rivalutabile nel tempo.

Zurich Progetto è la polizza Mista di Zurich che abbina un piano di accumulo su gestione separata alla sicurezza della copertura assicurativa, indicato alle aziende per la copertura del Key Man o per chi vuole garantire sicurezza a i propri cari. E‘ una soluzione personalizzata con un rendimento rivalutabile nel tempo.

Z Platform 2 è una polizza di tipo unit-linked, a vita intera, una piattaforma integrata, indipendente e globale che consente di scegliere tra 108 fondi scelti tra i migliori per categoria, caratterizzati da differenti livelli di rischio/rendimento e con la possibilità di cambiare in qualsiasi momento combinazione, in relazione alle esigenze di investimento.

