A Salerno il PCI promuove la critica radicale all’ UE, NATO e Esercito Europeo

L’appuntamento è per venerdì 10 febbraio alle 18 presso la sede dell’Associazione “Salerno… ma non solo” in Corso Garibaldi 16 (vicino alla sede dell’INPS e alla stazione di Salerno Centrale)

Venerdi 10 febbraio alle ore 18, presso la sala dell’Associazione “Salerno ma non solo” in Corso Garibaldi 16, la Federazione di Salerno del Partito Comunista Italiano organizza il dibattito dal titolo “Per una critica radicale all’Unione Europea, alla Nato e all’Esercito Europeo, Le proposte di lotta del PCI”. In particolare verranno approfonditi i temi sulle possibili vie d’uscita dalle “gabbie” imposte dalla UE e dall’Euro e un’analisi sul processo di costruzione dell’esercito sovranazionale europeo a guida NATO.

I lavori saranno aperti da Gaetano Criscuolo, segretario dell’Associazione “Salerno…ma non solo” ed introdurrà il dibattito da Dina Balsamo, Responsabile questioni Internazionali del PCI Campania. Antonio Frattasi, Segretario regionale PCI Campania presiederà e coordinerà il dibattito che vedrà i saluti di Raffaele Coppola, Segretario Sezione “A. Gramsci” di Salerno, l’intervento di Antonio Armenante, operatore di “Pace e Non Violenza e le conclusioni dell’ ex Deputato Fosco Giannini, Segretario nazionale del PCI e Responsabile del Dipartimento Esteri.